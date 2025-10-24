VVD wil weten waar Groningers zich onveilig voelen

Foto: Ecco van Oosterhout

De VVD in Groningen roept inwoners op om te laten weten waar ze zich onveilig voelen in de stad. De partij wil met die informatie vanuit de gemeenteraad gerichter actie ondernemen.

De oproep komt na een reeks incidenten in de stad, zoals steekpartijen en grote vechtpartijen. Volgens de VVD laat dat zien dat de veiligheid in Groningen onder druk staat. De partij wil weten op welke plekken mensen zich onveilig voelen, waarom dat zo is en wat er volgens hen moet gebeuren om de situatie te verbeteren.

Wie een melding wil doen, kan onveilige locaties doorgeven aan de VVD via deze link.