VVD vraagt inwoners om mee te denken over toekomst Hortus en Biotoop

Foto: Paul Blom

Hoe moet de toekomst van de Hortus en de Biotoop in Haren er uit komen te zien? Dat is de vraag die de fractie van de VVD stelt in een enquête die voorgelegd wordt aan inwoners.

In de gemeenteraad gaat binnenkort gesproken worden over de toekomst van het terrein van de Hortus en de Biotoop. “De gebouwen en de tuin vragen op termijn om onderhoud en vernieuwing,” stelt raadslid Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “De Biotoop is zelfs grotendeels afgeschreven. Daarom is dit het moment om samen te bepalen hoe we deze unieke omgeving toekomstbestendig kunnen maken. Het gaat om een terrein met een grootte van vijftien hectare waarbij er voor dit hele gebied een samenhangend plan wordt gemaakt.”

Biotoop

De Biotoop is in de jaren vijftig opgezet en was tot 2010 in gebruik als het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het ontwerp van het gebouw en de omliggende natuur waren gericht op het ondersteunen van het onderzoek en onderwijs van de toenmalige subfaculteit Biologie. In 2010 verhuisde de faculteit naar de Zernike Campus en het complex werd daarop verhuurd aan CareX, waarbij eind 2010 de eerste bewoners hun intrek namen. Vandaag de dag wonen er ongeveer honderd en werken er zo’n tweehonderd mensen. Ook is het een plek waar men de creativiteit kan laten zien; in de ateliers en werkplaatsen werken verschillende kunstenaars en ondernemers.

De toekomst van het totaalcomplex, waarvan de gemeente Groningen sinds 1 januari 2023 eigenaar is, is onzeker. De gemeente heeft aangegeven dat het financieel onverantwoord is om het complex veel langer in stand te houden vanwege de technische toestand van de gebouwen en de noodzaak van veel onderhoud op termijn.

Hortus Haren

De Hortus Haren, die eveneens op dit oorspronkelijke RUG-terrein ligt, is vijftien hectare groot. De aanleg begon in 1917, nadat de Hortus daarvoor in de stad was gevestigd. In 1982 besloot de Rijksuniversiteit de Hortus te sluiten omdat het vak Plantkunde minder belangrijk werd geacht. Toenmalig burgemeester Klaas Weide (VVD) van Haren zag het besluit met lede ogen aan en wist via zijn netwerk miljoenen guldens op te halen, waarmee de Hortus een commerciële doorstart kon krijgen. Nadat het in de jaren negentig voor de wind ging, met ruim 345.000 bezoekers in 1997, zakte de belangstelling daarna in en ontstonden financiële problemen. De Hortus wordt momenteel beheerd door de Stichting Behoud Groene Hortus.

Jacobs-Setz: “Voor de VVD is het belangrijk dat er bij de plannen oog is voor de unieke botanische en culturele waarde van de Hortus en dat wordt onderzocht of en op welke manier de huidige Biotoop hierin een plek kan krijgen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de plannen uitgaan van een toekomstbestendig financieel model. Wij denken aan een gezonde, duurzame toekomst met een groene, recreatieve hotspot. Als we reuring en rust op de juiste manier weten te combineren, kunnen we een toonaangevende trekpleister creëren. Een levendige plek waar we ook nieuwe woningen kunnen bouwen, passend bij de sfeer en schaal van Haren.”

Enquête

De enquête over de toekomst van de Hortus en de Biotoop, die zich met name richt op de inwoners van Haren, is op deze pagina te vinden. Jacobs-Setz: “De resultaten van de enquête nemen wij mee in de gesprekken met het college en de gemeenteraad, zodat de stem van inwoners van Haren echt wordt gehoord.”