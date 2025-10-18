VVD pleit voor behoud muurschildering Vechtstraat: “Dit weghalen kan gewoon niet”

Foto: Rieks Oijnhausen

De fractie van de VVD in de gemeenteraad pleit voor het behoud van de muurschildering die de afgelopen weken is aangebracht op een monumentaal pand in de Vechtstraat. Samen met D66 is de partij bezig met schriftelijke vragen, waarbij breder wordt ingegaan op het onderwerp.

“Ik was gistermiddag bij de onthulling aanwezig,” vertelt VVD-raadslid Rik Heiner. “Het was heel druk. Flink wat mensen waren bij het moment aanwezig, mede denk ik vanwege de ontstane consternatie. Waar het om gaat is dat dit pand een gemeentelijk monument is. Toen het plan ontstond om op dit pand een muurschildering aan te brengen, is daar door de gemeente wel toestemming voor verleend. Ook de eigenaar van het gebouw gaf groen licht. Afgelopen week kwam de gemeente hierop terug. De welstandscommissie was niet bij het proces betrokken. En dat betekent dat het kunstwerk illegaal is aangebracht en weg moet. Wij vinden dat het behouden moet blijven.”

Heiner snapt het ook niet: “Veel mensen weten vast nog wel hoe de situatie er voorheen uitzag: het was heel lelijk, met graffiti op het pand. Deze kunstenaars hebben er iets moois van gemaakt. Voor ons als fractie is dit aanleiding om de welstandsnota te gaan bekijken, ook in breder perspectief. Deze nota hebben we als raad vastgesteld. Op verschillende plekken in de gemeente zie je dat muurschilderingen een positieve invloed hebben: ze dragen bij aan een prettige verblijfplaats.”

De VVD-raadslid vervolgt: “Onze hoop is dat het college met betrekking tot de Vechtstraat zegt: ‘Welstandscommissie bedankt voor het advies, maar we laten dit kunstwerk staan.’ En dat we in de welstandsnota een passage op gaan nemen waardoor er ruimte komt voor dergelijke schilderingen.” Samen met D66 is de partij bezig met het formuleren van schriftelijke vragen die komende week naar het college worden gestuurd.

Aan het kunstwerk in de Vechtstraat is sinds augustus gewerkt. Vier kunstenaars hebben een schildering gemaakt van 13 bij 4,5 meter. Het maakt deel uit van het Toyisme, een collectief met leden van over de hele wereld. Binnen dit collectief werken de kunstenaars met pseudoniemen omdat ze vinden dat de kunst voorop moet staan.

Aanstaande maandag zendt OOG een reportage uit over het onderwerp. Verslaggever Olivier Steppé bezocht afgelopen week de kunstenaars: