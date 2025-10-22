VVD: Groningen verdient een veilige roeibaan

Foto: Rieks Oijnhausen

De VVD vindt dat de gemeente, provincie en waterschappen samen moeten optrekken met de Groninger Roeibond om te verkennen waar ruimte is voor een nieuwe roeibaan.

Niet als luxevoorziening, maar als investering in veiligheid, sport en regionale samenwerking. Sinds in 2014 de roeibaan in Harkstede plaats moest maken voor Meerstad, zijn in Groningen geen roeiwedstrijden meer mogelijk. Voor trainingen is het Noord-Willemskanaal beschikbaar.

Een nieuwe roeibaan biedt volgens de VVD vooral kansen voor topsport en breedtesportwedstrijden, maar verlicht ook de druk op het Noord-Willemskanaal en vergroot de veiligheid.

In de politiek wordt tegenwoordig ingezet op multifunctioneel ruimtegebruik, ofwel shared space: natuur en sport, natuur en landbouw, landbouw en woningbouw – functies die de grond delen in plaats van om ruimte strijden. Volgens de VVD kan een roeibaan daar naadloos in passen. “Denk aan de Bosbaan in Amstelveen, die verweven is met natuur en waterbeheer. Ook in Groningen kan een roeibaan worden ontworpen als natuurlijke waterbuffer voor het waterschap, met ruimte voor flora, fauna en recreatie eromheen.”