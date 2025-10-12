Vrouwenvoetbal: Kleine zege FC Groningen op Jong PEC Zwolle

Foto: Andor Heij

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Jong PEC Zwolle met 1-0 gewonnen.

Pascalle Pomper maakte na 55 minuten het doelpunt vanuit een strafschop. PEC Zwolle is door de nederlaag koploper af.

Jong ADO Den Haag staat nu aan de leiding in de tweede divisie met 10 punten uit 5 wedstrijden. FC Groningen heeft ook 10 uit 5 en is tweede.

Topklasse

Oranje Nassau verloor thuis met 4-1 van DSS uit Haarlem. ON staat negende in de topklasse met 3 punten uit 4 wedstrijden.