Vrouwen in Groningen relatief vaak economisch zelfstandig: man-vrouwverschil laagst van het land

Vrouwen in de provincies Groningen en Drenthe zijn minder vaak economisch zelfstandig dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de gemeente Groningen zijn juist veel vrouwen economisch zelfstandig. Mannen doen het wat dat betreft juist relatief slecht binnen de gemeente.

In heel Nederland was in 2024 gemiddeld 70 procent van de vrouwen economisch zelfstandig, tegenover 83 procent van de mannen. Dat betekent dat zij genoeg verdienen om op of boven het bijstandsniveau te leven: in 2024 een bedrag van 1.295 euro per maand.

In de gemeente Groningen ligt het percentage juist opvallend hoog. Hier staat 72 procent van de vrouwen financieel op eigen benen, een lichte stijging (71,6 procent) vergeleken met vorig jaar. Met 76,9 procent financieel onafhankelijke mannen doet Stad het juist relatief slecht. De gemeente loopt daarmee in de pas met Oost-Groningen, waar ook vrouwen vaak niet zelfstandig zijn qua financiën. In grote steden is het man-vrouwverschil meestal klein. In Groningen is daarin zelfs het laagst van het land.

Het CBS ziet dat de economische zelfstandigheid van vrouwen in veel gemeenten in Noord-Nederland achterblijft. In Drentse gemeenten en in delen van Oost-Groningen, zoals Pekela, ligt het percentage zelfstandige vrouwen lager dan gemiddeld.

Aantal economische onafhankelijkheid vrouwen stagneert

Volgens het CBS is de groei van het aantal economisch zelfstandige vrouwen landelijk tot stilstand gekomen. Tot 2023 nam dat aantal elk jaar toe, maar in 2024 bleef het vrijwel gelijk. Dat komt onder meer doordat het minimumloon in 2023 harder steeg dan andere lonen, waardoor het inkomen van meer mensen net op of onder de bijstandsgrens bleef.

Daarnaast werken vrouwen vaker in deeltijd en hebben ze gemiddeld een lager uurloon dan mannen. Ook hebben vrouwen vaker helemaal geen eigen inkomen, bijvoorbeeld omdat ze zorgen voor kinderen of afhankelijk zijn van het inkomen van hun partner.