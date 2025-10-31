‘Vrouw (53) zocht in week voor dood hulp voor zoon die haar ombracht’

Foto: 112 Groningen

De 53-jarige vrouw, die op 7 september door haar zoon (29) werd omgebracht in haar woning aan de Natalie Barneykade, probeerde in de week voor haar dood wanhopig hulp te krijgen voor zoon. De gemeente bevestigt aan DvhN dat geprobeerd is te helpen, maar dat dat lukte niet.

De verdachte verbleef al jaren in een begeleid wonen-project, maar werd begin september tijdelijk geschorst na een gewelddadig incident met een begeleider. Na één dag in de cel kwam hij vrij.

Omdat hij zonder telefoon of kleding op straat stond, besloot zijn moeder hem tijdelijk onderdak te bieden tot hij terug mocht naar zijn woonplek. De vrouw zocht meerdere keren contact met hulpinstanties, in de hoop dat haar zoon eerder kon worden opgenomen. Volgens de gemeente Groningen vroeg de vrouw inderdaad om hulp, maar er bleek in het hele land geen plek beschikbaar.

Een dag voordat de zoon terug zou keren naar begeleid wonen, greep hij in de keuken naar een mes en doodde zijn moeder. De vrouw werkte zelf jarenlang als geestelijk verzorger in de Van Mesdagkliniek en bij het FPC in Zuidlaren. De zoon werd kort na het incident aangehouden en zit sindsdien vast. De eerste zitting in de zaak tegen de zoon, die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op zijn moeder, is op 19 december.