(Oud-)vrijwilligers hekelen met petitie snelle euthanasie op honden in nieuw dierenasiel in Stad

Foto: Johannes Rienks

Een groep (oud-) vrijwilligers van het gesloten dierenasiel in Zuidwolde is een petitie gestart tegen het euthanasiebeleid van de Dierenbescherming. Zij vinden dat, in het nieuwe dierenasiel van de organisatie aan de Aalborgweg in Stad, honden te snel worden ingeslapen. Dat terwijl sommige dieren nog kans maken op herstel en herplaatsing, aldus de opstellers.

Eerder deze maand kwam nieuws naar buiten (via DvhN) over de werkwijze van het nieuwe asiel in Stad. Een opvang in Maastricht probeerde hond Sheldon vanuit Groningen naar Stichting Animal’s Faith te halen, maar het dier werd kort voor de overplaatsing alsnog geëuthanaseerd.

Volgens het asiel hadden deskundigen unaniem besloten dat er voor de hond “geen dierwaardige toekomst” was. De vrijwilligers van het Groningse asiel zouden de organisatie juist hebben gevraagd om hulp, omdat Sheldon geen grote gedragsproblemen zou hebben.

Meer voorbeelden duiken op: ‘Alternatieven genegeerd door directie’

Op sociale media worden deze woensdag zeker twee andere honden (Viggo en Pluto) aangedragen als ‘slachtoffers’ van het te voorbarige euthanasiebeleid. Foto’s van deze honden prijken bovenaan de petitie. Ook zij kregen volgens oud-vrijwilligers te weinig tijd voor herstel en training en werden onterecht afgemaakt.

Volgens Dorien Evers, een van de opstellers van de petitie, zijn dit geen op zichzelf staande gevallen. In de petitie schrijft ze: “(Complexe) honden krijgen nauwelijks de kans om te herstellen, te worden getraind of medisch te worden behandeld. Er zijn in DBC Noord-Nederland honden geëuthanaseerd waarvoor wij goede, alternatieve oplossingen hebben aangedragen. Alternatieven zijn genegeerd door de directie.”

‘ Meer openheid en tijd voor training’

Hoewel het nieuwe asiel in Groningen de aanleiding is voor de petitie, is deze niet alleen gericht aan het nieuwe asiel aan de Aalborgweg. Deze locatie ging in juni open als vervanging voor de oude asielen in Zuidwolde en Winschoten, De petitionarissen richting zich aan de Dierenbescherming als geheel.

Met de petitie vragen de (oud-)vrijwilligers nu om openheid van zaken aan de Dierenbescherming rond het euthanasieprotocol én het ethisch behandelkader. Ook willen de opstellers dat honden in de asielen veel meer tijd krijgen voor begeleiding en training, met als doel plaatsing bij nieuwe verzorgers.

Dat is, zo schrijft Evers, in lijn met de oorspronkelijke gedachte van de Dierenbescherming: “Vele (complexe) honden hebben een kans om een dierwaardig leven te krijgen, met de juiste begeleiding. Training, tijd en goede zorg hebben vaak geleid tot succesvolle herplaatsing.”

Asiel bedreigd na eerdere berichtgeving: ‘Beschuldigingen pijnlijk en onwaar’

De berichtgeving van begin september ging de Noord-Nederlandse afdeling van de Dierenbescherming, die het asiel aan de Aalborgweg runt, niet in de koude kleren zitten. Het leidde voor de organisatie tot heftige en zelfs bedreigende reacties richting medewerkers en vrijwilligers.

De organisatie benadrukte in een reactie daarop dat emoties soms hoog oplopen. Maar tegelijk volgde een oproep voor respect richting medewerkers: “We begrijpen dat dit een gevoelig onderwerp is, maar vinden het onacceptabel dat onze medewerkers bedreigd worden. Zij zetten zich met hart en ziel in voor de dieren.”

Volgens de organisatie zijn de beschuldigingen dat er onnodig dieren worden ingeslapen “zeer pijnlijk en onwaar”. In haar verklaring stelde de Dierenbescherming dat euthanasie alleen wordt toegepast na een zorgvuldig proces: “Juist daarom komt bij dit soort uitzonderlijk moeilijke gevallen de euthanasiecommissie bij elkaar. Alleen als de conclusie van de commissie is dat er geen dierwaardige of veilige toekomst voor het dier en diens omgeving meer is, wordt tot euthanasie besloten.”