Vrijdag zon, zaterdag regen en meer wind

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen laat het weer een wisselend beeld zien, volgens OOG-weerman Johan Kamphuis. Na een vrij rustige en droge vrijdag met geregeld zon, volgt zaterdag met regen en een stevige zuidenwind.

Vrijdag zijn er perioden met zon en neemt de bewolking in de loop van de dag toe. Het blijft droog en het wordt 14 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag zijn er perioden met regen en waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 4 tot 5 en het is zacht bij 16 graden.

Zondag is het rustig met regelmatig zon en in de loop van de dag kans op een enkele bui. Het wordt 13 graden. Na het weekend is het vaak droog en wordt het met af en toe zon en een matige wind uit het zuidwesten rond 12 graden.

Hoelang het overwegend droge weer aanhoudt? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow. Vrijdagmiddag is er om 16.50 uur het uitgebreide weekendweer.