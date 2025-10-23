Vrijdag opklaringen met af en toe een bui

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag wisselen opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui elkaar af. Het wordt 12 graden bij een (vrij) krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 á 6. Langs de Wadden stormachtig, windkracht 8.

door Johan Kamphuis

Zaterdag is er veel bewolking en vallen er enkele buien. Af en toe schijnt de zon en de maximumtemperatuur ligt rond 12 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 5.

Zondag vallen er ook buien al kan het in de middag wat gaan opklaren. Het blijft flink waaien uit het westen tot noordwesten en het wordt 11 of 12 graden. In de avond en nacht gaat de buienactiviteit weer flink toenemen. Er kan de komende dagen behoorlijk wat neerslag gaan vallen.

Kijk op de weerpagina voor de uitgebreide vooruitzichten of luister naar het dagelijkse weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.