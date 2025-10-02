Vrijdag is het bewolkt met in de avond harde windstoten

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag is de gehele dag bewolkt met in de avond kans op harde windstoten, dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis. Aankomend weekend wordt het volgens Kamphuis echt herfst weer met veel wind en regenbuien.

Vrijdag is het overwegend bewolkt, met in de loop van de ochtend kans op een spatje regen. Het wordt zo’n 13 graden bij een zuidoostenwind die in de loop van de dag aantrekt tot matig of vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Later vanmiddag of vanavond gaat het regenen en harder waaien. De wind draait naar het zuiden en neemt toe tot krachtig, windkracht 6. Vrijdagnacht valt er veel regen en liggen de minima rond 11 graden.

Zaterdag is het herfstachtig. Er trekken buien over, met kans op zware windstoten. De wind is krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7 en langs de Wadden zelfs stormachtig, windkracht 8. In de middag zijn er af en toe enkele opklaringen. De temperatuur stijgt naar 15 à 16 graden.

Zondag blijft het wisselvallig met enkele buien, af en toe zon en een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. Het blijft stevig waaien, met een noordwestenwind van kracht 4 tot 5.

Van maandag tot en met woensdag is het licht wisselvallig met af en toe een bui en geregeld zon. De wind blijft aanvankelijk stevig doorstaan en de middagtemperaturen liggen rond 17 à 18 graden.