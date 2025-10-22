Vrijdag ‘code geel’ in Groningen vanwege kans op zware windstoten

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

Het KNMI heeft voor komende vrijdag de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor Groningen, omdat in de provincie dan zware windstoten kunnen plaatsvinden.

De zware windstoten worden veroorzaakt door storm Benjamin, die als eerste het zuidwesten van Nederland bereikt. In de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag breidt de storm zich over de rest van het land uit.

In Groningen komt de storm waarschijnlijk rond 03.00 uur in de nacht aan. Op dat moment geldt in de provincie de weerswaarschuwing ‘code geel’.

Tijdens het stormachtige weer kunnen windstoten van 75 tot 100 km/uur plaatsvinden. Hierdoor kan er schade en gevaar ontstaan door rondvliegende voorwerpen of afbrekende takken. Ook kan het verkeer (ernstige) hinder ondervinden.

Vrijdag neemt de wind langzaam af, het laatst in het Waddengebied. Vooralsnog geldt de weerswaarschuwing voor Groningen tot 16.00 uur.