Vragen over ontbreken toilet Hoofdstation in de avonduren

Foto: Andor Heij

De fracties van GroenLinks en de SP hebben vragen gesteld over het ontbreken van een toilet in de avonduren op het Hoofdstation.

Volgens berichtgeving van het Dagblad van het Noorden is dit invalidentoilet regelmatig slachtoffer van vandalisme. Het betaalsysteem wordt dan gesloopt. Daarom is het na 21.00 uur onmogelijk om op het station een WC te bezoeken.

GroenLinks en de SP noemen de situatie onacceptabel en roepen het gemeentebestuur op om in actie te komen. De partijen willen dat het toilet vandalisme bestendig wordt. Bovendien moet het aantal WC’s uitgebreid worden op het Hoofdstation, aldus de SP en GroenLinks.