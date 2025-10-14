Vossenburglaan in Meerstad volgende week deels opnieuw geasfalteerd

Foto: Bureau Meerstad

De Vossenburglaan tussen de Jumbo en de wijk Meeroevers wordt op volgende week woensdag 22 en donderdag 23 oktober deels opnieuw geasfalteerd. De planning kan nog wijzigen bij slecht weer.

Op de eerste dag van de werkzaamheden wordt het stuk weg vanaf Zwartbont richting Meeroevers aangepakt. Hierbij wordt ook de ingang van de straten Hereford en Holsteiner van een nieuwe laag asfalt voorzien.

Op de tweede dag wordt wordt het wegdeel van Meeroevers naar de Jumbo vernieuwd. Ook een stuk van de straat Zwartbont en Blaarkop worden dan opnieuw geasfalteerd.

Bij de werkzaamheden wordt eerst een kleeflaag aangebracht. Deze laag kan plaksporen achterlaten op schoenen of dierenpoten. Tijdens het werkzaamheden begeleiden verkeersregelaars het verkeer.