Vondellaan volgende week dicht voor auto’s

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De Vondellaan is volgende week in beide richtingen dicht voor autoverkeer tussen de Brailleweg en de Van Iddekingeweg. Voor fietsers blijft de straat open.

De Vondellaan is afgesloten van maandag 13 oktober 07.00 uur tot vrijdag 17 oktober 16.00 uur vanwege werkzaamheden aan de middenbermen.

Ook een deel van de Brailleweg is dicht. Het gaat om het deel vanaf de afrit 40 Groningen-Centrum richting de Vondellaan, in één richting. De afrit is dus beschikbaar, maar je kunt niet rechts afslaan richting De Wijert.

Automobilisten worden omgeleid via de Van Iddekingeweg, Paterswoldseweg en Parkweg.