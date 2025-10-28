Volt strijdt op laatste campagnedag om de kiezers: “We willen één miljard investeren in cultuur”

Jesse van Mulkom (r) is kandidaat Kamerlid voor Volt. Foto: ingezonden

Het zijn de laatste loodjes van de verkiezingscampagne. Waar optreden in grote debatten voor de ene partij heel gewoon is, moet de andere partij vechten om zichtbaarheid. Een gesprek met Jesse van Mulkom uit de stad, de nummer 19 op de kandidatenlijst voor Volt.

Jesse, dit gesprek voeren we op dinsdag rond het middaguur. Je oogt nog behoorlijk energiek en kwiek…

“Deze campagne geeft mij heel veel goede energie. Misschien moet ik ook wel zeggen ‘oneindige energie’. Hoewel. De wallen onder mijn ogen nemen toe, dus in die zin is het ook wel fijn dat het einde van de campagne nadert. Als partij zijn we op deze dagen bezig met de laatste loodjes. Vanochtend stonden we op de Werkmanbrug bij het Groninger Museum en ook hebben we geflyerd bij de Rijksuniversiteit Groningen. Morgen is het dan nog een keer heel vroeg opstaan. Voor de stembureaus opengaan willen we gaan flyeren op de Werkmanbrug. De traditie is dat we daar dan niet alleen staan, maar dat eigenlijk elke partij daar wel vertegenwoordigd is. Dat heeft wel iets gezelligs. Een soort gezamenlijke afsluiting.”

Hoe kijk je terug op de campagne van de afgelopen weken?

“Het is een geweldige periode geweest. Met veel energie ben ik de straat op gegaan en ik heb met veel mensen gesproken. In die gesprekken kwam heel vaak de status quo ter sprake. Als partij hebben we aangegeven dat het tijd is voor iets nieuws, een systeemverandering. Dat we de toekomst moeten veranderen. En in die zin verbaast het mij ook wel dat het de afgelopen periode maar weinig over bijvoorbeeld klimaat is gegaan. Gelukkig hebben wij op straat, en bij de debatten waar we aanwezig waren, daar wel een positief verhaal over kunnen doen.”

Je woont in de stad, maar ik kan me voorstellen dat je deze weken je topografische kennis flink hebt bijgespijkerd…

“Dat klopt. We hebben onszelf niet alleen in het Noorden laten zien, maar in het hele land zijn we aanwezig geweest bij debatten en zijn we in gesprek gegaan met mensen op straat. Een heel belangrijk thema voor ons is bijvoorbeeld kunst en cultuur. Als partij willen wij één miljard investeren in de cultuursector. We hebben met diverse mensen hierover gesproken. Wat ik tof heb ervaren is veel verhalen te horen van mensen die vooruit willen. Dat geeft enorme energie en motivatie.”

Als we het hebben over cultuur en kunst, dan hebben we het in Groningen al snel over de nieuwe nog te realiseren cultuurtempel. Maar feit is dat er in de gemeente een flink tekort is aan oefen-, repetitie- en concertlocaties hè?

“Dat is ook onze ervaring. De cultuursector piept en kraakt. Dat we dit onderwerp zo belangrijk vinden, is ook omdat wij vinden dat cultuur verbindt. De afgelopen jaren is er het gevoel, het beeld, ontstaan dat we uit elkaar aan het groeien zijn: polarisatie. Daarom is het belangrijk om te investeren in die gebieden waarin we elkaar gaan vinden. Cultuur is daar een voorbeeld van. Een concert of theatervoorstellen waar iedereen op af komt en waarbij er na afloop gezamenlijk een drankje wordt gedronken. Of een nachtclub waar mensen elkaar ontmoeten. Daarom vinden we investeren in deze sector belangrijk, én willen we er een duidelijke visie aan geven. We zetten kunst en cultuur op één, maar benadrukken dat je met alleen geld niet alles oplost. Daarnaast vinden wij ook dat cultuur leidt tot nieuwe ideeën over hoe we verder kunnen in deze democratie.”

Je bent al langer actief bij Volt. Eerder als campagnemanager, maar dit keer sta je ook echt op de kieslijst. Maakt dit het ook anders?

“Het klopt wat je zegt. Ik heb bij de partij veel op de achtergrond gedaan. Ik heb geholpen bij campagnes en heb op diverse plekken ondersteuning gegeven. Dit keer heb ik een stap naar voren gezet. En dat is super leuk om te doen. Maar het is natuurlijk ook heel spannend. Ineens sta jíj op de kieslijst, ga je in debat met andere kandidaat Kamerleden, en kan ik mijn verhaal, waarvoor ik sta, vertellen. Het is een hele bijzondere ervaring.”

De afgelopen weken hebben we bij OOG debatten gehouden in podcasts en gisteravond hadden we het grote verkiezingsdebat in Forum Groningen. Echter zonder Volt. Is dat vervelend?

“Ik snap heel goed dat er keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt niet elke partij en elk kandidaat Kamerlid vanuit de gemeente een prominente rol geven. Voor ons als partij is het vechten om aandacht. Tegelijkertijd is ons verhaal relevanter dan ooit. Juist in deze tijden zien mensen dat Europese samenwerking ontzettend belangrijk is: of het nu gaat over klimaat, veiligheid of omgang met Big Tech. Wij hebben een duidelijk ander verhaal dan andere partijen. In die zin zeg ik ook: oudere partijen hebben de afgelopen decennia hun kans gehad. Het resultaat is waar we nu staan. Veel problemen zijn vooruitgeschoven en niet opgelost. Wij hebben daar andere ideeën en oplossingen voor. Wij zouden dat graag willen laten zien, dat met onze aanpak het land ook verder kan. En het was mooi geweest als we dat misschien wat meer hadden kunnen vertellen op de prominente plekken die je noemt.”

Morgen is de verkiezingsdag. Hoe ga jij de dag beleven?

“Wat ik al zei, het begint voor ons heel vroeg met een laatste flyeractie op de Werkmanbrug. Daar zullen we ook fruit gaan uitdelen. Daarna gaan we in onze gemeente niet meer de straat op, maar zullen bijvoorbeeld nog wel actief zijn op sociale media om mensen te motiveren om te gaan stemmen. Halverwege de dag ga ik mijn stem op het mooiste stembureau van de stad uitbrengen: in het Stadhuis. En dan is het langzaam richting de uitslagenavond. In Groningen hebben we een uitslagenborrel georganiseerd voor iedereen die zich de afgelopen weken hard heeft ingespannen. En er is de landelijke uitslagenavond van de partij in Amsterdam. Ik denk dat het een spannende avond gaat worden. In die zin zijn er ook wel zenuwen. En ik hoop dat mensen verstandig zijn: dat ze kiezen voor hun idealen en dat ze zich niet teveel laten beïnvloeden door de peilingen. Het zou namelijk jammer zijn dat je tactisch stemt op een grote partij, waar je later spijt van gaat krijgen.”