Volt-actie toont behoefte aan verbinding: “Kunst kan de kloof dichten”

Leden van Volt met de verschillende schilderingen. Foto: ingezonden

Een verkiezingsactie van Volt op de Nieuwe Markt heeft zaterdag aangetoond dat inwoners van de stad behoefte hebben aan meer verbinding. De partij ziet kunst en cultuur als de sleutel om die kloof te dichten.

De actie, waarbij Volt inwoners uitdaagde hun toekomst te schilderen, begon om 12.00 uur. Vera Eisen van de partij vertelt: “Voorbijgangers werden uitgedaagd hun toekomst op de canvassen te schilderen, geholpen door prikkelende vragen die we hadden bedacht. Uit die gesprekken viel ons op dat met name het woord ‘verbinding’ werd genoemd. Dat kunst voor verbinding kan zorgen.”

Die roep om verbinding is volgens Volt een wezenlijk signaal. “De afgelopen jaren zijn we elkaar in gesprekken steeds vaker kwijtgeraakt,” vult kandidaat Tweede Kamerlid Jesse van Mulkom aan. “We missen een plek in het midden waar we elkaar écht kunnen ontmoeten. Kunst is juist die verbindende plek: een voorstelling, festival of schilderij kan je raken en in gesprek brengen.” Volt is daarom van mening dat kunst en cultuur het fundament van de samenleving vormen – plekken waar mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

Dat de wens leeft, werd ook teruggezien in de schilderingen: “We zagen bijvoorbeeld woorden als ‘meer samen werken’, ‘vriendelijkheid’ en ‘respect’,” aldus Eisen. Ook kwamen duidelijke toekomstvisies naar voren: getekende bomen benadrukten het belang van een groene omgeving, terwijl geschilderde windmolens wezen op de noodzaak van de energietransitie. Zelfs kinderen namen deel. Eisen: “Wat ons opviel is dat zij een hele duidelijke visie hebben. Een jongetje van een jaar of 10 ging bijvoorbeeld in op de ontwikkeling van AI, waarbij hij in zijn eigen bewoording vertelde dat het belangrijk is om op deze ontwikkeling controle te houden.”

Dat ‘verbinding’ gemist wordt, kan als een zorg worden gezien. Eisen: “Ja, het is een zorg, maar ook weer niet. Als je op zo’n middag met veel mensen spreekt, en je hoort dit in een groot aantal gesprekken terugkomen, dan kun je in ieder geval constateren dat het op de publieke agenda staat. Mensen houden zich hier mee bezig, en daarmee is het een zorg van iedereen.” Na afloop zijn de tekeningen in ontvangst genomen. “We willen gaan onderzoeken of de inhoud van de tekeningen overeenkomt met wat wij als partij zien. Via sociale media gaan we terugkoppelingen doen.” Op de vraag of de tekeningen ook een mooie plek gaan krijgen in Den Haag zegt Eisen: “Dat zou zomaar kunnen. We houden ze sowieso in ons bezit.”

Naast de actie in Groningen stond Volt ook in andere steden op straat.