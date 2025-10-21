Vlag kan nog niet uit voor bewoners Kabouterhuisjes: “Corporatie, tel je knopen, doe verstandige dingen”

Foto: Andor Heij

Het besluit van woningcorporatie De Huismeester om de sloop van de Kabouterhuisjes in de wijk De Hoogte uit te stellen is een verstandige beslissing. Dat zeggen de fracties van SP en Partij voor het Noorden.

“Wij zijn hier positief over,” reageert SP-raadslid Jurrie Huisman. “Dat deze beslissing is genomen, is het begin van het in stand kunnen houden van deze huizen. De corporatie zette aanvankelijk in op sloop. Nu wordt er gezegd: ‘laten we toch nog eens met alle partijen in gesprek gaan’. Dat is een belangrijke eerste stap, en ik vind dat het ook heel grootmoedig is. Je had namelijk ook kunnen zeggen: ‘wij gaan door met de sloopplannen’. Wij hadden als partij dan van alles uit de kast moeten trekken om sloop te voorkomen, want in dat proces zijn nog verschillende stappen te nemen. Maar nu is er gezegd: ‘laten we nog eens kijken’. Dat is positief.”

Kabouterhuisjes

Met de Kabouterhuisjes worden achttien woningen aan de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan bedoeld. De woningcorporatie wilde aanvankelijk deze woningen slopen en ze vervangen door tien eengezinswoningen en acht kleinere huisjes. Bewoners lieten weten hier niet blij mee te zijn. Ook de erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cypersgenootschap trokken aan de bel. De huizen hebben namelijk cultuurhistorische waarde. De woningen zijn rond 1957 gebouwd en hebben aanvankelijk gediend als tuberculose-woningen (tbc-woningen): woningen waar tbc-patiënten konden herstellen. Dergelijke woningen hebben ook aan de Eikenlaan en in de Oosterparkwijk gestaan, maar daar zijn ze gesloopt.

Woningcorporatie De Huismeesters liet dinsdag weten: “We stellen het besluit over de woningverbetering of sloop en nieuwbouw van de kabouterhuisjes uit. Dit doen we omdat we merken dat de meningen van de betrokken partijen te ver uiteen lopen. Dat is niet wat we voor ogen hebben.” Daarom volgt binnenkort een nieuwe gespreksronde met alle betrokken partijen: “We willen echt graag samen met bewoners optrekken en samen met hen werken aan een buurt die toekomstbestendig is. We gaan nu eerst opnieuw in gesprek met bewoners en maken dan een nieuw plan van aanpak.”

“Een beetje hoop”

Leendert van der Laan is raadslid voor Partij voor het Noorden: “Dit nieuws geeft een beetje hoop voor de bewoners en de mensen die de Kabouterhuisjes een warm hart toedragen. De afgelopen periode hebben er ludieke en vriendelijke protesten plaatsgevonden. En onlangs hebben we een maquette met daarop paddenstoelen naar De Huismeesters gebracht. Kijk, als we het hebben over de oude hofjes, dan is er geen haar op ons hoofd die erover nadenkt om die af te breken. De Kabouterhuisjes kunnen gezien worden als hofjes die in de afgelopen eeuw zijn aangelegd.”

Van der Laan vertelt verder: “Soms is sociale wijkvernieuwing gewoon nodig. Soms helpt het om de huizen in een straat af te breken en de bewoners over de wijk te spreiden. Het leidt tot nieuwe energie, tot nieuwe impulsen. Vaak hebben we het over woningen waarvan de huren niet heel hoog zijn. Er wonen mensen met een kleiner of een wat groter rugzakje. Op deze manier bij elkaar wonen heeft niet altijd een positieve uitwerking. Maar bij de Kabouterhuisjes speelt dat niet. We hebben het juist over bewoners die veel oog voor elkaar hebben. Daar komt bij dat de huizen niet op instorten staan en dat ze een historische waarde hebben. Daarom zeggen wij: laat dit staan, maak er iets van.”

Toch is het raadslid ook voorzichtig: “Dit nieuws is absoluut nog niet de reden om de vlag uit te hangen. Ik moet denken aan ons recente bezoek aan De Huismeesters, waarbij we de maquette overhandigden. We zijn heel hartelijk ontvangen. Op dat moment was de renovatie van hun eigen kantoor net klaar. De corporatie zit in een gebouw van ongeveer 35 jaar oud; aan de buitenzijde hebben ze niks veranderd, maar aan de binnenkant is het heel mooi geworden, met oog voor de geschiedenis van het gebouw. Ik zei tegen de corporatiemedewerkers: ‘Het kan dus wel’. Dit verhaal gaat niet over winnen of verliezen. Je wilt recht doen aan de waarde van de woningen. In de afgelopen decennia is er veel moois uit het verleden gesneuveld. Daarom zou ik nogmaals de oproep willen doen aan De Huismeesters: tel je knopen, doe verstandige dingen. Als je besluit dit te laten staan, dan zul je er veel fans bij krijgen. We nemen allemaal wel eens een verkeerde beslissing. Maar op zo’n moment is het ook grootmoedig om te zeggen: ‘het had anders gemoeten’. Dan maak je jezelf heel menselijk.”

Verslaggever Ruben Feiken maakte een reportage over het onderwerp: