Vijf speelfestivals in de herfstvakantie

Foto: Pixabay

Tijdens de herfstvakantie, die komende maandag ingaat, organiseert de Speeltuincentrale vijf speelfestivals in de stad.

De festivals zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en duren telkens van 13.00 uur tot 15.30 uur. Bij elk festival is er gratis eten en drinken voor kinderen.

Elk speelfestival heeft een eigen programma, mede dankzij ideeën van wijkbewoners. Die helpen vaak ook mee met de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Dit zijn de data:

Maandag 20 oktober – BSV De Apenkooi Vinkhuizen, Zilverlaan

Dinsdag 21 oktober – BSV De Hoogte, Borgwal

Woensdag 22 oktober – BSV Paddepoel, Watermanstraat

Donderdag 23 oktober – BSV Selwerd, Elzenlaan

Vrijdag 24 oktober – BSV Indische |Buurt, Madoerostraat.