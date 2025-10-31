Viering 80 jaar bevrijding Stad krijgt afsluiter met muziek, verhalen en onthulling kunstwerk in Bevrijdingsbos

Foto: ingezonden

Groningen stond dit jaar stil bij 80 jaar vrijheid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 8 november vindt de afsluitende bijeenkomst van het herdenkingsjaar plaats in de Stefanuskerk aan de Noorddijkerweg.

Vintage-zangeres Miss Helena brengt liedjes uit de jaren 40, en Basile Maneka verzorgt Afrikaanse muziek. Presentator Janneke Jager praat met artiesten, deelnemers en commissaris van de Koning René Paas over de betekenis van vrijheid vandaag.

Verder is er de korte film Landgetuigen te zien, over sporen van de Tweede Wereldoorlog die nog zichtbaar zijn in het Groninger landschap. Het kunstwerk Freedom is Fluïd, gemaakt door het kunstenaarsduo Paul&Albert, wordt aan het einde van de bijeenkomst onthuld in het Bevrijdingsbos.

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De toegang tot de bijeenkomst is gratis. Wie aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via info@80jaarvrijheidgroningen.nl.