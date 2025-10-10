Vier aanhoudingen bij onderzoek naar online drugshandel in Stad

Foto via Politie.nl

De politie heeft vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar online drugshandel in de provincie Groningen. Ook werden drie woningen in Stad doorzocht. Daarbij vond de politie onder meer drugs, contant geld en illegale goederen.

Tijdens de actie van afgelopen woensdag werden een 18-jarige en een 23-jarige man uit Groningen aangehouden. Ook een minderjarige jongen uit Stad en een 21-jarige man uit Paterswolde werden opgepakt. De drie mannen en de jongen zijn na verhoor weer vrijgelaten, maar blijven verdacht van handel in verdovende middelen.

Bij de doorzoekingen in drie woningen in de stad Groningen trof de politie een grote hoeveelheid contant geld, soft- en harddrugs, verboden vuurwerk, een boksbeugel, vals geld en een grote partij illegale vapes en sigaretten aan. Al deze goederen zijn in beslag genomen.