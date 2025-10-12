Vernieuwde 4 Mijl volgens het boekje verlopen: “Je investeert in een spannende wedstrijd, en die kregen we ook”

Tijdens de 4 Mijl van 2025 werd er een geldbedrag van ruim 202.000 euro opgehaald voor KWF. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De vertrouwde 4 Mijl in een nieuw jasje: zo kan de 38ste editie van het hardloopevenement voorzichtig genoemd worden. Spannend voor de organisatie, maar volgens Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland viel alles op de plek zoals men het bedacht had.

Johan, hoe kijk je terug op deze editie?

“Het ging helemaal top. Op dit moment zijn we bezig met het opruimen van de laatste onderdelen. Maar ook dat gaat als een geoliede machine. Ik verwacht dat we voor het donker alles achter de rug hebben, waarna we als medewerkers een hapje kunnen eten en terug kunnen blikken op deze prachtige dag. Of eigenlijk moet ik zeggen dat het een prachtig weekend was. Het begon gisteravond met de 4 Mile 4 You, dat een prachtig en feestelijk evenement was. En vandaag hadden we de Mini 4 Mijl en de grote 4 Mijl. Eerder dit weekend heb ik ons evenement bestempeld als hoogmis. Een hoogmis die ontzettend goed heeft uitgepakt.”

Toch was het in zekere zin een 4 Mijl die anders was dan voorgaande jaren…

“Dat klopt. We hadden bijvoorbeeld meer deelnemers: 28.500. Nog nooit eerder verschenen er zoveel mensen aan de start. Maar dat is allemaal voorspoedig verlopen. Ook aan de finish ging het goed. Je laat meer mensen starten, dus aan de finish wordt het dan ook drukker. Maar wat we van tevoren bedacht hadden om dit in goede banen te leiden, pakte erg goed uit. Tijdens de wedstrijd zijn er geen calamiteiten en problemen geweest, op wat kleine ongemakjes na. Maar waar je vooral op doelt, is dat we een uur eerder zijn gestart. Voor veel mensen was dat wat onwennig. Met elkaar zijn we toch wel gewoontedieren. Je zag het bijvoorbeeld aan het publiek, dat echt wat later langs de route kwam staan. Toch is het ons gelukt om alles op tijd af te krijgen en iets moois neer te zetten.”

Het begon allemaal met de wedstrijdloop. Met toch wel een verrassende winnaar: Ruben Verheyden uit Lebbeke in België…

“Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen een verrassing was. Maar dat was het niet voor ons. We wisten dat hij erg goed is, en dit seizoen in goede vorm verkeert. Vorig jaar won Nik Lemmink. Lemmink deed vandaag ook mee en wilde zijn titel prolongeren. Als organisatie zijn wij op zoek gegaan naar hardlopers die het vermogen hebben om er een mooie wedstrijd van te maken. Waardoor het tot het laatste moment spannend zou zijn. Dat het uitmondt in een sprint is immers veel leuker dan iemand die vrij eenvoudig solo over de streep komt. Dat is gelukt, waarbij bij de eerste plaatsen vier mannen in vijf seconden finishten.”

Dat lukte niet bij de dames…

“Dat klopt. Maureen Koster kwam solo over de streep. Maar daar zit ook weer een verhaal aan vast. Zij heeft ons vandaag verrast met de goede vorm waarin zij verkeert. Ze zette vandaag een Nederlands record neer op de 4 mijl. Dat is nogal een prestatie. Dus ook daar zijn we heel blij mee. De parcoursrecords werden vandaag niet verbeterd. Dan zullen we echt in moeten zetten op toppers uit Afrikaanse landen. Ergens is het natuurlijk leuk dat ook deze records aangescherpt gaan worden, maar dat is een vraag voor de evaluatie. Op dit moment zeg ik dat we enorm blij zijn met hoe het vandaag is gegaan.”

Daarna begon de recreantenloop…

“Ja, fantastisch. Hele jonge deelnemers die meededen, maar ook mensen die ver in de tachtig jaar zijn. Wat mij vooral zal bijblijven zijn de blije gezichten en de mooie complimenten die uitgedeeld zijn aan ons als organisatie. Dat doet ons goed.”

Je zou het bijna vergeten maar er is vandaag ook een heel mooi geldbedrag opgehaald voor het goede doel…

“We hebben een bedrag van ruim 202.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Een bedrag waar we ontzettend blij mee en trots op zijn. Dit jaar hebben we voor het eerst KWF gesteund. Van tevoren hebben we alle deelnemers opgeroepen om zich te laten sponsoren. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Met het geld kan er onderzoek worden gedaan, wat ontzettend belangrijk is om deze ziekte hopelijk uit te bannen.”

Je noemde het woord ‘hoogmis’. Ben je nu ook bang voor het zwarte gat?

“Haha, nee. Over drie weken vindt de Plantsoenloop plaats in het Noorderplantsoen. En in december staat de Stadspark Night Run weer op het programma. De 4 Mijl is het grootste en belangrijkste evenement. Wat de Ronde van Vlaanderen in België is, is de 4 Mijl voor Groningen. Dit is een heel bijzonder weekend. Maar de komende dagen gaat al heel snel het vizier op de volgende evenementen, waardoor er van een zwart gat geen sprake zal zijn.”