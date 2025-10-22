Vermiste dakloze Mihai (51) uit Stad is terecht

Mihai - Foto via SAR Nederland

De dakloze Mihai, die eind juli voor het laatst werd gezien in Stad, is weer terecht. SAR Nederland laat via Facebook weten dat Mihai deze week weer in Stad is gezien en het naar omstandigheden goed maakt.

Mihai werd op 22 juli voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard in Groningen. De politie stopte begin augustus met zoeken, omdat er aanwijzingen waren dat de dakloze man vrijwillig was vertrokken.

Toch ging SAR Nederland door met zoeken, onder meer in het Winschoterdiep en het Eemskanaal. Daarbij werden ook duikers ingezet om het water af te speuren. SAR Nederland was erg bezorgd, vooral omdat alleen zijn rollator was gevonden. Mihai stond bekend als lichamelijk zwak en had moeite met lopen.

Mihai leeft en is gezond

Toch bleef de hoop bestaan dat hij nog in leven was. De politie had al het vermoeden dat de uit Roemenië afkomstige Mihai op eigen houtje naar zijn thuisland was vertrokken. Nu blijkt dat Mihai inderdaad nog leeft en gezond is, nadat een oplettende Stadjer Mihai deze week spotte in de binnenstad.

“De opluchting en dankbaarheid is groot”, schrijft SAR Nedederland dinsdagavond op Facebook. “Deze zoekactie herinnert ons eraan dat hoop soms wankel is, maar nooit helemaal verdwenen. Dat zelfs als je het hebt opgegeven, het leven je soms alsnog verrast. Het zijn die momenten die je koestert waarop je even stilstaat en denkt: wat mooi dat het toch nog goed gekomen is.”