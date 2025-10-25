Vermist 2-jarig jongetje in vampierpakje na zoekactie bij Zaagmuldersbrug terecht

Foto: Rieks Oijnhausen

Hulpdiensten en buurtbewoners hebben zaterdagmiddag zeker een uur lang gezocht naar een 2-jarig kind dat vermist was geraakt in de omgeving van de Zaagmuldersbrug. Onder andere de brandweer en politie kwamen in actie.

“De brandweer heeft met duikers en een sonarboot onder andere het water rond de Zaagmuldersbrug uitgekamd,” vertelt een nieuwsfotograaf. “Daarbij werd niks aangetroffen. Agenten zie ik in de straat huis-aan-huis gaan waarbij bewoners gevraagd wordt of ze het kind ook gezien hebben.” Rond 15.20 uur werd er een Burgernetmelding verstuurd waarin gevraagd werd om uit te kijken naar een jongetje van twee jaar oud. Opvallend detail was dat het kind een vampierpakje zou dragen. Mensen die meer informatie hadden, werd gevraagd contact op te nemen met de hulpdiensten.

Rond 16.10 uur werd gemeld dat het jongetje terecht was. “Waar het kind is aangetroffen, is op dit moment onbekend. Maar het belangrijkste is dat het kind in goede gezondheid is aangetroffen”, zegt de fotograaf. “De hulpdiensten zijn op dit moment bezig met inpakken en keren weer terug naar de kazerne.” De Burgernetmelding is inmiddels ingetrokken.