Verkiezingstaxi rijdt woensdag voor mensen die slecht ter been zijn

In de gemeente kan woensdag gebruik worden gemaakt van de verkiezingstaxi. Inwoners die hiervan gebruik willen maken, kunnen de taxi woensdag tot uiterlijk 12.00 uur aanvragen.

Woensdag gaan we naar het stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om snel en makkelijk op een stembureau te geraken. “Heb je moeite om naar het stemlokaal te komen, bijvoorbeeld omdat je slecht ter been bent of een andere beperking hebt, dan kun je op deze dag gratis gebruik maken van de verkiezingstaxi,” laat de gemeente Groningen weten. “Deze taxi haalt je thuis op en brengt je naar een stemlokaal bij je in de buurt. Nadat je gestemd hebt, brengt de taxichauffeur je weer naar huis.”

Mensen die gebruik willen maken van de taxi kunnen tot woensdag 29 oktober 12.00 uur een afspraak maken. Dit kan op twee manieren: door te bellen naar 088 339 4850 of door een mail te sturen naar dit adres. De gemeente: “Vertel bij het maken van de afspraak dat het gaat om de ‘verkiezingstaxi’. Ook is het belangrijk om het ‘ophaaladres’ aan te geven en het adres van het stemlokaal. Dit laatste adres vind je bijvoorbeeld op de stempas die je onlangs thuis hebt ontvangen.”