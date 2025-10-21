Verkiezingspodcast: Van ‘rentmeester’ tot ‘groothouder’, CDA en PvdD botsen over oplossing voor stikstof

We moeten zorg dragen voor onze planeet waarbij er maatregelen nodig zijn om de natuur te beschermen. Zowel het CDA als Partij voor de Dieren kunnen zich in die woorden vinden. Alleen de manier waarop, daar verschillen de partijen sterk in mening.

OOG presenteert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vier verkiezingspodcasts waarin lokale kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gaan.

In de tweede uitzending voelen politiek verslaggevers Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink twee jonge Groningse kandidaten aan de tand: de 27-jarige Etkin Armut, de nummer 18 op de kandidatenlijst voor het CDA, en de 26-jarige Ronan van Langen, die op plaats 13 is te vinden op de lijst van de Partij voor de Dieren.

Debat: realistisch of acuut?

Het centrale thema bij dit tweede debat is ‘landbouw’, waarbij het al snel over stikstof en woningbouw gaat. De Partij voor de Dieren noemt het CDA ‘de groothouder van de stikstofcrisis’ en eist een acute krimp van de veestapel met 75 procent om het stikstofslot op de woningbouw te doorbreken. Het CDA noemt dit onrealistisch en vreest dat zulk hard ingrijpen de hakken van boeren in het zand zet, waardoor er juist níets gebeurt.

Krijgt de Partij voor de Dieren het CDA zover om de veestapel te krimpen? En biedt het CDA wél de realistische maatregelen die boeren het broodnodige perspectief bieden?

Kijk op deze pagina naar het debat of kijk dinsdag vanaf 18.30 uur naar OOG Tv. Je volgt de verkiezingen bij OOG via www.groningenkiest.nl.

