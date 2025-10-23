Verkiezingspodcast: SP en JA21 botsen over gaswinning: “Wat u wilt is echt verschrikkelijk”

Als de versterkingsoperatie is afgerond kan de gaswinning in de provincie hervat worden. Dat zegt JA21. De SP noemt de uitspraken van JA21 verschrikkelijk. Volgens de partij kan dit ook helemaal niet omdat de huidige versterkingsoperatie gebaseerd is op nul gaswinning.

OOG presenteert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vier verkiezingspodcasts waarin lokale kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gaan.

In de vierde en laatste uitzending interviewen politiek verslaggevers Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink twee kandidaten over de veiligheid van Nederland in de breedte zin van het woord, waarbij het onder andere over de gaswinning gaat. Sandra Beckerman staat voor de SP op nummer twee op de kieslijst. Zij is de afgelopen jaren een bekend gezicht geworden in de strijd tegen de gaswinning waarbij ze opkomt voor de belangen van inwoners. Floor van Scherpenzeel is 27 jaar en staat op nummer zeventien op de kieslijst voor JA21. Van Scherpenzeel is inwoner van de regio en werkt in het dagelijks leven bij de overheid.

Debat: Gaskraan, veiligheid of naïviteit?

JA21 wil gaswinning op een “veilige en verantwoorde manier” hervatten nadat de hersteloperatie is voltooid. Van Scherpenzeel (JA21) benadrukt de geopolitieke dreiging en noemt het naïef om de gasputten nu dicht te storten.

Beckerman (SP) reageert fel op dit plan en noemt het “echt verschrikkelijk” en “heel heftig,” gezien de 18.000 open schades en 8.000 onveilige woningen. Zij stelt dat het plan van JA21 de versterkingsoperatie, die nu is gebaseerd op nul gaswinning, volledig ongedaan maakt: “Met uw plan moeten we van vooraf aan beginnen. Dat kan helemaal niet.”

Luister hoe de partijen verder botsen over de NAVO-norm, militaire investeringen, en de vraag of praten of macht de wereld veiliger maakt. De kandidaten reageren ook op stellingen over andere cruciale onderwerpen, waaronder onderwijs, zorg en migratie.

Bekijk het debat op deze pagina of kijk donderdag vanaf 18.30 uur naar OOG Tv. Je volgt de verkiezingen bij OOG via www.groningenkiest.nl.

Eerder in deze serie verschenen ook:

– Verkiezingspodcast: Van ‘rentmeester’ tot ‘groothouder’, CDA en PvdD botsen over oplossing voor stikstof

– Verkiezingspodcast: “Massaal investeren in betaalbaar wonen of met minder regels en de markt de wooncrisis oplossen?”

– Verkiezingspodcast: D66 en CU botsen over artikel 1 vs artikel 23: “Ik wil geen scholen die mensen minder vinden”