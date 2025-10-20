Verkiezingspodcast: “Massaal investeren in betaalbaar wonen of met minder regels en de markt de wooncrisis oplossen?”

De regels om woningen te bouwen moeten worden versoepeld. Dat vinden zowel GroenLinks-PvdA als de VVD. Alleen de manier waarop dit gerealiseerd moet worden, daarover verschillen de meningen.

OOG presenteert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vier verkiezingspodcasts waarin lokale kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gaan.

In deze eerste uitzending voelen politiek verslaggevers Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink twee jonge Groningse kandidaten aan de tand: 29-jarige Hilde Wendel, de nummer 21 op de kandidatenlijst voor de VVD, en 28-jarige Julian Bushoff, de nummer 11 namens GroenLinks-PvdA.

Debat: investeren of versoepelen?

Het centrale thema van dit eerste debat is ‘wonen’. In de podcast discussiëren Bushoff en Wendel over de belangrijkste vraag: moeten we massaal investeren, zoals GroenLinks-PvdA wil met 46 miljard euro, of zijn vooral minder regels en meer regie door het Rijk de oplossing voor de wooncrisis, zoals de VVD bepleit?

De kandidaten reageren ook op stellingen over andere cruciale onderwerpen, waaronder onderwijs, zorg, migratie en veiligheid.

Bekijk het debat op deze pagina of kijk vrijdag vanaf 18.30 uur naar OOG Tv. Je volgt de verkiezingen bij OOG via www.groningenkiest.nl.