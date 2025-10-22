Verkiezingspodcast: D66 en CU botsen over artikel 1 vs artikel 23: “Ik wil geen scholen die mensen minder vinden”

In Nederland is geen ruimte voor scholen die onderwijzen vanuit een geloofsovertuiging dat mensen minder zijn dan een ander. Dat vindt D66. De ChristenUnie is voorstander van onderwijsvrijheid. Als er ouders opstaan die zeggen dat ze een bepaald type onderwijs willen oprichten, dan is dit voor de partij een groot goed.

OOG presenteert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vier verkiezingspodcasts waarin lokale kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gaan.

In de derde uitzending interviewen politiek verslaggevers Ecco van Oosterhout en Hesse Woertink twee ervaren Groningse kandidaten over de toekomst van het onderwijs in Nederland: de 56-jarige Inge Jongman, de nummer 11 op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie die haar politieke drijfveer vindt in haar levensovertuiging. En de 46-jarige Wieke Paulusma, nummer 7 op de lijst en voormalig verpleegkundige, die de afgelopen jaren het woord voerde over zorg en medische ethiek in de Tweede Kamer.

Debat: artikel 1 vs. artikel 23

Over onderwijs zijn de ChristenUnie en D66 het in grote lijnen eens. Maar dat geldt niet voor ‘onderwijsvrijheid’. Paulusma: “Waar mijn partij echt bezwaren tegen heeft, is dat er nog altijd scholen in ons land zijn die vanuit het geloof zeggen dat vrouwen minder zijn dan mannen. Die vanuit hun geloof zeggen dat homoseksualiteit niet mag bestaan en die vanuit hun geloof zeggen dat meisjes zich keurig, whatever that may’ll be, moeten kleden omdat het anders niet past in het toonbeeld. Daar heb ik grote bezwaren tegen.” Jongman kan zich ook niet vinden in de voorbeelden die D66 noemt, maar benadrukt wel de noodzaak van onderwijsvrijheid: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons land onderwijs kan oprichten zoals hij of zij dat wil. Ouders die opstaan en zeggen, wij willen dit type onderwijs: dat vind ik een groot goed.”

De kandidaten reageren ook op stellingen over andere cruciale onderwerpen, waaronder onderwijs, zorg, migratie en veiligheid.

Bekijk het debat op deze pagina of kijk woensdag vanaf 18.30 uur naar OOG Tv. Je volgt de verkiezingen bij OOG via www.groningenkiest.nl.

