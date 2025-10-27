Verhitte discussies tijdens het Groninger verkiezingsdebat

foto: Britt Gnodde

In Forum Groningen vond maandagavond het Groninger verkiezingsdebat plaats. Groningse politici van acht politieke partijen deden mee: CDA, GroenLinks-PvdA, JA21, VVD, BBB, SP, D66 en Partij voor de Dieren. Zij spraken onder andere over wonen, natuur, economie, migratie, zorg en gaswinning.

De deelnemers zijn Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA), Etkin Armut (CDA), Wieke Paulusma (D66), Hilde Wendel (VVD), Floor van Scherpenzeel (JA21), Ines Kostic (PvdD), Sandra Beckerman (SP) en Eddy van Marum (BBB). De PVV was uitgenodigd, maar de partij ging er niet op in.

De partijen gaan steeds in groepjes van vier in debat over acht verschillende stellingen. Hieronder vindt je een overzicht van de avond:

Wonen

De avond trapt af met het onderwerp wonen. Verslaggever Britt van OOG TV gaat in gesprek met een Groninger die geen woning kan geven. De stelling is: ‘Om te zorgen dat jongeren een huis kunnen kopen, moet de hypotheekrenteaftrek afgebouwd worden.’

De VVD en JA21 zijn voor het behouden van de hypotheekrenteaftrek, GroenLinks-PvdA en het CDA zijn tegen. A21 en de VVD zijn het erover eens dat één ding de woningcrisis kan oplossen: het bouwen van nieuwe woningen. Volgens Scherpenzeel (JA21) is de hypotheekrenteaftrek goed en nodig voor middeninkomens. GroenLinks-PvdA benadrukt juist het belang van het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek waarvan, aldus Bushoff, juist de rijkeren profiteren.

Zorg

De tweede stelling is: ‘Er moet meer geld naar streekziekenhuizen zodat die kunnen blijven bestaan’. Bij deze stelling wordt er in het specifiek gesproken over het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Partij voor de Dieren, SP en BBB zijn voor de stelling, D66 is tegen. Paulusma (D66) benadrukt voornamelijk dat haar partij wil investeren in wijkcentra, huisartsenzorg en preventie. De andere partijen wijzen op het belang van het behoud van streekzorg. Volgens de Partij van de Dieren is het belangrijk dat spoedzorg ook regionaal te krijgen is en dit zorgt volgens Kostic ook voor minder zorgmijding.

Migratie

Het volgende onderwerp is migratie. Een inwoner van Ter Apel krijgt het woord en vertelt over de problemen die hij in zijn woonomgeving ervaart door veilige landers. De stelling luidt als volgt: ‘De huidige grenscontroles zijn te slap: er moeten meer komen.’

JA21 is als enige voor, GroenLinks-PvdA, CDA en D66 zijn tegen. Volgens JA21 zijn grenscontroles de oplossing om Ter Apel te ontlasten en ze verwijst als voorbeeld naar het Duitse systeem. GroenLinks-PvdA en D66 wijzen allebei naar het belang van het versterken van de Europese grenzen. Armut (CDA) denkt ook dat er andere maatregelen nodig zijn en legt uit dat de betrokken partijen bij grenscontroles, waaronder de Marechaussee, geen voorstander zijn.

Vervolgens wordt gevraagd of de discussie rond migratie afleidt van echte problemen. VVD is als enige tegen, SP, Partij voor de Dieren en BBB stemmen voor. PvdD verwijst naar de problematiek rondom stikstof en klimaatverandering. Volgens de SP is de migratiecrisis een gevolg van falende kabinetten, een probleem dat nu opgelost moet worden zodat de focus verlegd kan worden. Volgens de VVD zijn er andere problemen, maar is migratie ook echt een probleem. Dat erkend Van Marum (BBB), volgens hem zijn er belangrijke andere problemen, maar zorgt de hoge instroom van migranten ook voor problemen, waaronder minder medemenselijkheid.

Defensie

Voor het onderwerp defensie krijgt een inwoner het woord die heeft gestreden tegen de komst van een munitiedepot. De stelling luidt: ‘Defensie is zo belangrijk dat we daarvoor in Groningen alle ruimte daarvoor moeten bieden.’ BBB en VVD zijn voor, Partij voor de Dieren en D66 zijn tegen.

Volgens de BBB kan investeren in defensie leiden tot meer werkgelegenheid en mobiliteit in de provincie Groningen. De grond kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Wendel (VVD) benadrukt het behalen van de NAVO-norm, iets wat investeren vereist. De Partij van de Dieren wijst naar de klimaatcrisis als veiligheidscrisis en legt uit dat dit de crisis is waar in geïnvesteerd moet worden. D66 vindt dat we Groningen voor nu moeten uitsluiten als mogelijke werkplek voor defensie, het vertrouwen in de overheid moet eerst worden hersteld.

Vervolgens wordt er gedebatteerd over het wel of niet bezuinigen om de NAVO-norm te halen. CDA en JA21 zijn voor, SP en GroenLinks-PvdA zijn tegen. GroenLinks-PvdA laat sterk blijken dat er niet bezuinigd mag worden op zorg en overheid, maar dat de NAVO-norm wel gehaald moet worden. De SP als enige partij niet het belang van het behalen van deze norm.

Economie

Bij het onderwerp ‘economie’ gaat het voornamelijk om de gaswinning en het verschil tussen het Groningenveld en de kleinere gasvelden. De stelling is: ‘Alle gasvelden in Groningen moeten definitief dicht, ook de kleine.’ SP en D66 zijn voor, VVD en JA21 zijn tegen.

JA21 wil de Groningers niet voor de gek houden. In een tijd van conflict, is het nodig om de gasputten open te houden. VVD wil dat het Groningenveld sowieso gesloten blijft, maar vertelt ook dat de kleinere gasvelden nog open moeten blijven zolang dat nodig is. D66 benadrukt dat de putten gesloten moeten blijven. Beckerman (SP) verwijst naar de overeenkomsten tussen haar en de andere politici en zegt dat ze gezamenlijk vanuit het Groningse hart moeten gaan strijden.

Natuur

Het laatste onderwerp ‘natuur’ is in het debat beperkt tot een gesprek over de wolf. De stelling is: ‘In de provincie Groningen is ruimte voor de wolf.’ CDA en BBB zijn tegen, Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA zijn voor.

Volgens de BBB moet Groningen een wolfvrij gebied zijn, zeker omdat het een provincie is waar veel boeren vee hebben en waar veel mensen recreëren in de natuur. Het CDA vindt dat de beweging van de wolf vooral gevolg moet worden en het makkelijker moet worden om het dier af te schieten. GroenLinks-PvdA vindt de wolf niet het grootste probleem in Groningen, omdat het gebied niet erg interessant is voor de wolf en er tot dusver weinig overlast is. Volgens de Partij voor de Dieren wordt de wolf als zondebok aangewezen. Er moet meer geïnvesteerd worden in voorlichting en de mens moeten leren leven met de wolf.