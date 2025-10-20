Vensterschool Vinkhuizen start handtekeningenactie voor veiligere oversteek Diamantlaan

Foto via Google Maps - Streetview

De Vensterschool Vinkhuizen is een actie gestart om de verkeerssituatie rond de school veiliger te maken. Dat meldt Wijknieuws Vinkhuizen maandagochtend. Ouders, leerlingen en scholen maken zich zorgen over gevaarlijke situaties bij het brengen en halen van kinderen.

Vanaf maandag 27 tot en met 31 oktober kunnen bewoners in de Vensterschool een handtekening zetten. De ouderraad wil met de actie de gemeente laten weten dat de oversteek bij de Diamantlaan veiliger moet worden gemaakt. Volgens de ouderraad rijden auto’s daar te hard en is oversteken voor kinderen gevaarlijk.

De scholen OBS De Sterrensteen en CBS De Hoeksteen werken ondertussen samen met de gemeente aan een veiliger schoolomgeving. Met de campagne ‘Word een trap- of stapheld’ worden kinderen en ouders aangemoedigd om lopend of op de fiets naar school te komen. Volgens schooldirecteur Mathijs Bouma is dat hard nodig.

“Foutparkeren, stilstaan op t-splitsingen, met fatbikes over de stoep. Je komt van alles tegen,” zegt Bouma. Elso Dijkstra, voorzitter van de ouderraad. vult aan: “De auto’s rijden daar veel te hard en onze kinderen kunnen daar niet veilig oversteken’.“Daarom zijn we, op initiatief van een andere ouder van onze school, een handtekeningenactie gestart om de oversteek van de Diamantlaan voor onze kinderen veiliger te maken. ‘De auto’s rijden daar veel te hard en onze kinderen kunnen daar niet veilig oversteken.”