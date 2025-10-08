Veel bekeuringen en registraties bij politiecontrole

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft de afgelopen dagen in en rond Groningen een grootschalige controle gehouden met focus op digitale criminaliteit en ondermijning. Dat meldt 112groningen.

Bij de controle werd samengewerkt door onder meer Team Verkeer, het LOP, Groningen Centrum, Groningen Zuid, het Flexteam en de Meldkamer Noord-Nederland.

De politie spreekt van een geslaagde actie. Er werden 39 bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor rijden zonder rijbewijs en telefoneren achter het stuur. Een voertuig werd in beslag genomen wegens herhaald rijden zonder rijbewijs. Een ander voertuig werd buiten gebruik gesteld wegens een openstaande boete.

Verder waren er 16 nieuwe registraties over digitale criminaliteit en ondermijning. Tenslotte werden 149 sloffen sigaretten in beslag genomen.