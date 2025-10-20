Vanaf volgende week extra busritten op meerdere lijnen in Groningen en Drenthe

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Vanaf volgende week maandag (27 oktober) past Qbuzz de dienstregeling in Groningen en Drenthe aan. Op meerdere lijnen gaan extra bussen rijden, zodat de dienstregeling beter aansluit op het aantal reizigers.

Volgens Qbuzz maken steeds meer reizigers gebruik van buslijn 109 tussen Assen, Vries, Peize, Hoogkerk en de Zernike Campus: sinds de zomervakantie zijn dat ruim twintig procent meer mensen dan vorig jaar. Daarom gaat lijn 109 vanaf 27 oktober overdag twee keer per uur rijden. Ook worden op een deel van de ritten grotere bussen ingezet.

Buslijn 110 tussen Assen, Scholen Groningen Zuid en het Hoofdstation van Groningen krijgt een nieuwe dienstregeling om de vertrektijden in de middag beter aan te laten sluiten op de schooltijden.

Op lijn 178 tussen Groningen en Siddeburen komen extra ritten in de ochtend: tussen 06.49 en 08.18 uur rijdt er elk kwartier een bus van Siddeburen naar Groningen. In de middag vertrekken er tussen 15.20 en 16.20 uur extra bussen vanuit Groningen. Ook lijn 209 van Groningen via P+R Haren naar Eelde krijgt een extra rit in de middag, die om 15.33 uur vertrekt vanaf het Hoofdstation. Daarnaast rijdt Qliner 300 extra: om 06.26 uur vertrekt een bus van Groningen naar Emmen en om 07.31 uur van Emmen naar Groningen.

Verder komen er enkele ritten bij op Q-link 3 (Hoogkerk – scholen Lewenborg), Q-link 6 (Appingedam – Groningen), stadslijn 8 en 18 in de stad Groningen, Q-link 15 (Hoofdstation – Zernike) en Qliner 309 (Assen – Groningen).

Op enkele andere lijnen vervalt juist een extra spitsrit: lijn 50 (Assen – De Punt), lijn 83 (Leek – Assen) en Qliner 312 (Gieten – Groningen).