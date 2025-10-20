Vanaf 3 november kunnen Groningers gratis bellen met de huisartsenspoeddienst

Foto: Doktersdienst Groningen

Doktersdienst Groningen (DDG) gaat per 3 november samen met De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en Elann verder als DokNoord Huisartsenspoeddienst. Deze regionale doktersdienst is bereikbaar voor medische spoedvragen, die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is. Tot dusver konden de kosten van een telefoongesprek naar de Groningse doktersdienst behoorlijk oplopen.

Doktersdienst Groningen kwam vorig jaar in het nieuws vanwege haar korte wachttijd: na gemiddeld anderhalve minuut neemt de huisartsenpost de telefoon op. Uit onderzoek van Interswitch bleek dat dit de kortste wachttijd van Nederland was op dat moment.

Uit hetzelfde onderzoek kwam het advies om te stoppen met het gebruik van een 0900-nummer. Doktersdienst Groningen is één van de laatste twee huisartsenposten die nog een 0900-nummer gebruikt. Bellen naar zo’n nummer kost extra geld, namelijk 0,10 cent per minuut met een starttarief van 4,54 cent. Met een prepaid telefoon bellen kan zelfs nog duurder zijn. En wiens beltegoed of aantal belminuten op is, kan daardoor zelfs helemaal niet bellen met de dokterspost.

Dit is dus vanaf 3 november verleden tijd. Vanaf deze datum kunnen mensen met urgente medische vragen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend gratis bellen naar 088 330 1 330.