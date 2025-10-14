Van Bergen scoort in winst Jong Oranje op Litouwen, Schreuders draagt aanvoerdersband

Foto: Thom van Bergen

Jong Oranje heeft dinsdagavond in Emmen met 2-0 gewonnen van Jong Litouwen in een oefenwedstrijd. Eén van de twee doelpunten werd gemaakt door FC Groningen-speler Thom van Bergen.

Van Bergen was niet de enige FC-speler die in actie kwam. Trainer Michael Reiziger had Jorg Schreuders een basisplaats gegeven en in de tweede helft kwam Thijmen Blokzijl in het veld voor Dave Kwakman; Schreuders droeg zelfs de aanvoerdersband. Jong Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Isaac Babadi. De middenvelder wist de bal binnen te tikken nadat Kwakman een hoekschop van Ro-Zangelo Daal had verlengd.

Vlak voor rust ging er een schok door De Oude Meerdijk toen de Litouwse keeper Julius Virvalis onbesuisd uitkwam om een hoge bal te pakken en daarbij Don-Angelo Konadu omver maaide. De spits bleef aanvankelijk op het veld liggen. Na een medische behandeling ging het gelukkig snel weer beter met de aanvaller. Ondanks dat hij met een brancard werd afgevoerd, kon hij de tweede helft vanaf de bank volgen.

Tien minuten na rust bepaalde Van Bergen de eindstand op 2-0. Na een dribbel van Jaden Slory werd de invaller – die in het veld was gekomen voor de uitgevallen Konadu – gevonden, waarna hij de bal feilloos binnentikte.

Volgende maand gaat Jong Oranje verder met de kwalificatie voor het EK. Op 14 november speelt het team tegen Slovenië, waarna vier dagen later Israël de opponent is.