Valpreventie cursussen voor ouderen met een hoog risico om te vallen

Eldersfit biedt valpreventiecursussen aan voor ouderen met een hoog risico om te vallen. Vorige week was het de valpreventieweek, een jaarlijkse campagne om aandacht te vragen voor het hoge val-risico onder senioren. Op dit moment valt er elke vijf minuten een 65+er om met alle gevolgen van dien. Verschillende organisaties bieden valpreventiecursussen aan om dit risico te verlagen.

Je lichaam verandert naarmate je ouder wordt. Spieren verzwakken en je botten worden breekbaarder. Als je als oudere valt kan dit leiden tot lange revalidatietrajecten waardoor je nog minder naar buiten gaat en juist nog meer gaat stilzitten. Ook eenzaamheid, onzekerheid en angst om opnieuw te vallen komen hierbij om de hoek kijken. “Dan kom je dus in een vicieuze cirkel terecht” vertelt Niek Snippe van Eldersfit. Daarom is het belangrijk om genoeg in beweging te blijven en mogelijke val en struikel-risico’s in je omgeving, zoals losse snoeren of rondslingerende spullen, in te perken.

De valpreventiecursus van Eldersfit bestaat uit een traject van veertien weken. De eerste drie bijeenkomsten zijn theorielessen waarbij onder andere het belang van beweging en het voorkomen van vallen besproken wordt. Ook worden er vragenlijsten meegegeven aan de cursisten om te peilen wat hun persoonlijke val-risico verhoogt.

De overige tien weken wordt er twee keer per week een uur getraind in de gymzaal. Waar de eerste lessen rustig verlopen bouwt dit zich op tot steeds wat uitdagendere oefeningen.

De valpreventiecursus is niet de volledige oplossing om het risico om te vallen laag te houden. Het is de bedoeling dat de senioren in beweging blijven. “Als je eenmaal weer stil komt te staan, dan nemen de spieren snel weer af, dan ben je zo weer terug bij af” verklaart Niek Snippe. De cursus biedt een opstapje naar een aanhoudende gezondere levensstijl met voldoende beweging.