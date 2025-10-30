UMCG-Tumorwerkgroep vraagt aandacht voor Ewingsarcoom

Foto: Gert-Jan Rodenboog

Aanstaande zondag lopen leden van de UMCG-Tumorwerkgroep Bot- en Wekedelentumoren een wandeling met Menno Klok. Ze willen daarmee aandacht vragen voor het Ewingsarcoom.

Klok verloor in 2023 zijn 21-jarige zoon Sten aan het Ewingsarcoom. Dit is een zeldzame vorm van botkanker die vooral kinderen en jongeren treft. Het verlies van zijn zoon bracht Menno in beweging. Als bestuurslid van de Stichting Ewing-sarcoom zet hij zich nu in om bewustwording te vergroten en geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte.

Menno Klok heeft inmiddels al veel volgers door heel Nederland, mede door zijn wandelingen met de Sarcoomcentra. Hij wil de wandelingen leuk en speciaal maken. Zijn zoon is in het UMCG behandeld door het behandelteam Bot- en Wekedelentumoren. Er lopen in elk geval vijf artsen mee.

Het UMCG heeft een expertisecentrum voor bot- en wekedelentumoren. In Nederland krijgen zo’n dertig tot veertig patiënten per jaar een Ewing-sarcoom. Voor het stellen van de diagnose en voor de behandeling is specifieke expertise nodig. Patiënten worden daarom verwezen naar gespecialiseerde centra zoals dat in het UMCG. Zie voor meer info https://mennoloopt.nl .