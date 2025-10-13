UMCG organiseert lezing: Echte mannen huilen niet, toch?

Foto via Instagram Verpleegkunde UMCG (@verpleegkundeumcg)

Onderzoek wijst uit dat mannen, in vergelijking met vrouwen, minder vaak hun gevoelens delen met hun omgeving en minder vaak hulp vragen wanneer ze ergens mee zitten. Het UMCG hoopt het taboe te doorbreken door op 4 november aanstaande een lezing te organiseren in Forum Groningen.

Volgens het stereotype moeten mannen sterk en zelfstandig zijn en zich vooral niet laten leiden door emoties. Gevoelens tonen wordt al snel gezien als zwakte. Dat maakt praten over emoties voor mannen lastiger. Van ‘even niet lekker in je vel zitten’ tot serieuze psychische klachten: mannen blijken structureel minder snel hulp te zoeken dan vrouwen.

Gesprek over ‘gesloten mannen’

Tijdens de bijeenkomst wordt het gesprek aangegaan over waarom mannen minder vaak praten over mentale problemen. Is dat eigenlijk een probleem? Of hebben mannen simpelweg een andere manier van omgaan met stress, verdriet of angst?

Ook de omgeving van de man komt aan bod. Hoe kun je als partner, vriend, collega of ouder omgaan met een man die zich zichtbaar niet goed voelt, maar daar niet over wil praten? En hoe zorg je ervoor dat jonge jongens ook buiten het stereotype ‘man’ mogen denken en voelen -zeker in een tijd waarin de online manosphere steeds meer invloed krijgt?

Lezing

Kijk voor meer informatie en voor het kopen van tickets op de website van Forum Groningen.