UMCG-onderzoekers willen dagelijks leven na depressie verbeteren met nieuwe training

Foto: pimnana via Pixabay

UMCG-onderzoekers Marie-José van Tol en Marjolein Visser starten een studie naar een nieuwe training, die mensen moet helpen beter te herstellen van een depressie.

Veel mensen houden na herstel van een depressie restklachten over. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om hun aandacht erbij te houden, te multitasken of dingen te onthouden. Dat maakt het lastig om weer goed mee te doen in het dagelijks leven en vergroot de kans op een nieuwe depressie. Ongeveer de helft van de mensen krijgt opnieuw een depressie, vaak al binnen twee jaar.

De training die nu wordt onderzocht, helpt mensen om hun leven stap voor stap weer op te bouwen. Door actief bezig te zijn met leuke of nuttige dingen, kunnen mentale vaardigheden verbeteren en kan de kans op terugval kleiner worden. Eerder onderzoek liet al zien dat deze aanpak tijdens een depressie helpt om klachten te verminderen, maar het effect ná herstel is nog niet eerder onderzocht.

Tijdens het onderzoek rapporteren deelnemers vanuit huis hun gevoelens, gedachten en dagelijkse activiteiten. Ook doen ze via de computer opdrachten die inzicht geven in hun mentale vaardigheden. De resultaten moeten helpen om behandelingen voor mensen met een depressieverleden te verbeteren.

Volwassenen tussen de 18 en 67 jaar die in de afgelopen twee jaar een of meer depressieve periodes hebben gehad, kunnen gratis meedoen aan de studie. Meer informatie is te vinden op de website van het UMCG. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden.