UMCG en noordelijke mbo’s leiden samen meer zorgmedewerkers op via nieuwe bijscholing en stages

Foto: Hanzehogeschool

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat op nieuwe manieren samenwerken met drie noordelijke mbo-scholen en opleidingsorganisatie DNA Next. De partijen willen samen zorgen voor meer goed opgeleide mensen in de zorg en in ondersteunende functies zoals techniek, ICT en administratie.

De samenwerking werd maandag officieel vastgelegd door het UMCG, DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college en DNA Next. De afspraken betekenen onder meer dat studenten van Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college vaste stageplekken krijgen bij het UMCG. Die plekken zijn er niet alleen in de zorg, maar ook bij afdelingen zoals Financiën, HR, Facilitair, ICT en Organisatieontwikkeling.

Daarnaast gaat DNA Next nieuwe bij- en omscholingstrajecten ontwikkelen voor functies die het UMCG hard nodig heeft. Ook komen er gezamenlijke projecten rond duurzaamheid en digitalisering in de zorg, waarbij studenten leren met moderne technologie zoals kunstmatige intelligentie.

De samenwerking moet helpen om ‘enorm uitdagingen’ rond het personeelstekort in de zorg het hoofd te bieden, vertelt Marieke Schuurmans, prodecaan Onderwijs en Opleiden in het UMCG: “Uitdagingen waar we eigenlijk nog niet de oplossing voor hebben: een toenemende zorgvraag en een krimpende beroepsbevolking. Het enige dat we zeker weten is dat we het met elkaar moeten doen, als opleiders en zorginstellingen. Om met elkaar de arbeidsmarkt en de zorg voor de toekomst te borgen.”