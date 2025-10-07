De drie dames die Ukraine Food runnen in hun restaurant vol bloemen en cadeaus bij de opening in oktober 2022. Foto: ingezonden

Ukraine Food gaat zich weer volledig toeleggen op catering. Daarom worden de restaurants aan de Kerklaan en de Friesestraatweg ter overname aangeboden. Sinds deze week worden de beide panden op Funda aangeboden.

Het restaurant aan de Kerklaan opende in 2022 de deuren. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwamen oprichtsters Kateryna Viynchuk en Irina Benkovska naar Groningen. Samen met hun vriendin Valentyna Skochdopol besloten ze Oekraïense lekkernijen te verkopen. Eerst verkochten ze dit vanuit een kraam op de Grote Markt, maar in 2022 openden ze een restaurant aan de Kerklaan, nabij het Noorderplantsoen. Een deel van de opbrengst wordt sindsdien gedoneerd aan organisaties die Oekraïne steunen. De zaken gingen zo goed dat na verloop van tijd een tweede restaurant aan de Friesestraatweg geopend kon worden.

De restaurants boden niet alleen Oekraïners de mogelijkheid om vertrouwd te eten, maar lieten ook inwoners en toeristen kennismaken met traditioneel Oekraïens eten zoals Borsjtsj, Kip Kiev en Deruny. Naast de restaurants werd er ook catering aangeboden en kon er via de website besteld worden. “Na enkele zeer intensieve jaren is besloten om de focus weer volledig te gaan leggen op de cateringbranche. Daarom wordt het restaurant ter overname aangeboden.” Wanneer de locaties definitief sluiten, is momenteel nog niet bekend.