Tweede Kamerverkiezingen: al veel mensen hebben gestemd

Foto: Ecco van Oosterhout

Om half acht vanmorgen zijn in Groningen de stembureaus opengegaan. Inwoners van de gemeente kunnen op 173 stembureaus hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De opkomst lijkt hoog te worden.

Om 10.30 uur had ruim 16 procent van de Stadjers een stem uitgebracht. Dat is een stuk hoger dan twee jaar geleden. Toen had rond die tijd 11,5 procent gestemd. De stembureaus sluiten om 21.00 uur. Vervolgens worden de stemmen geteld.

Twee jaar geleden stemde zo’n 30,5 procent van de Groningers op de combinatie GroenLinks/PvdA. De PVV behaalde 13,2 procent, gevolgd door NSC (11,6 procent), VVD (10,6 procent) en D66 (9 procent). De opkomst was hoog: 80,29 procent.