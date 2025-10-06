Twee restaurants in Stad raken Bib Gourmand van Michelin kwijt

Foto: ELEVATE via Pexels

Na de uitreiking van de culinaire onderscheidingen van Michelin zijn twee restaurants in Stad hun Bib Gourmand kwijtgeraakt. Dat laat horecavakblad Misset maandagmiddag weten, na de bekendmaking van het nieuwe Michelin-palmares in Maastricht

Dokjard aan de Noorderhaven en ‘De Grote Frederik Bistro’ aan het Frederiksplein mogen Bib Gourmand. Waarom de restaurants hun vermelding kwijt zijn, is niet bekendgemaakt. Andere restaurants die de oorkonde verliezen overkomt dat vaak doordat de prijzen stijgen. De Bib Gourmands worden uitgereikt aan restaurants waarvan Michelin vindt dat ze een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben.

Omdat er ook geen nieuwe sterren en Bib Gourmands werden uitgedeeld aan Groninger restaurants, blijft de gemeente dit jaar op slechts twee vermeldingen staan: Noor in Hoogkerk heeft zijn Michelinster weten te behouden en Niemeijer aan de Akerkstraat heeft ook dit jaar een Bib Gourmand. In de provincie is Onder de Linden in Aduard ook nog steeds in het bezit van een Michelinster.