Arbeidsinspectie Indiase restaurants in Stad op slot na boete voor werkende vreemdeling zonder vergunning

Foto: Albert van der Berg

Restaurants De Kleine Moghul aan de Nieuwe Boteringestraat en Kohinoor van India aan de Oostersingel zijn donderdag voor een maand gesloten door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Beide restaurants stellen de zaak te sluiten ‘vanwege een verbouwing’, maar waarschijnlijk zijn de zaken dicht vanwege een boete, omdat er een vreemdeling zonder werkvergunning bij het bedrijf heeft gewerkt.

Van beide restaurants is de ingang van de zaak verzegeld. Ook zijn de ramen voorzien van plakkaten, waarop de sluiting bekend wordt gemaakt.

Beide restaurants geven dezelfde ‘reden’ aan voor de sluiting: een verbouwing. De Kleine Moghul stelt de keuken te willen vernieuwen, Kohinoor van India geeft ‘verbouw en vakantie’ aan als reden voor het dichthouden van de deuren.

‘Vreemdeling laten werken zonder vergunning’

In het algemeen controleert de Arbeidsinspectie op de werkomstandigheden en loonvoorwaarden van de werknemers. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om het laten werken mensen die illegaal in Nederland verblijven, niet het minimumloon verdienen of ongezonde werkomstandigheden.

Uit een inspectierapport van de arbeidsinspectie wordt hoogstwaarschijnlijk de reden duidelijk waarom de restaurants (van dezelfde eigenaar) zijn gesloten: in april zou, in een vestiging van Kohinoor in Zwolle (daar bekend on de Lord of Kohinoor) een vreemdeling hebben gewerkt zonder geldige tewerkstellingsvergunning.

Omdat het bedrijf (met de hoofdvestiging in Groningen) niet naar de inspectie heeft gereageerd op de constatering, is een bestuurlijke boete opgelegd aan het bedrijf.