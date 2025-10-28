Twee fietsers gewond bij verkeersongeluk Pop Dijkemaweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Pop Dijkemaweg zijn dinsdag aan het einde van de avond twee fietsers gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.25 uur op het weggedeelte tussen de Ulgersmaweg en de kruising met de Akeleiweg. “Twee fietsers zijn met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Ten Cate. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onbekend. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Naast de politie rukten ook twee ambulances uit. Verpleegkundigen hebben beide slachtoffers behandeld en daarna zijn ze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.