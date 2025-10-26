Twee auto’s beschadigd na vermoedelijke roodlichtnegering op Europaweg

Foto: Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Europaweg zijn twee personenauto’s beschadigd geraakt. Dat meldt een nieuwsfotograaf van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur op het kruispunt met de Sontweg. “Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend,” vertelt de fotograaf. “Naar alle waarschijnlijkheid heeft één van de automobilisten het rode licht van de verkeerslichten genegeerd, met een botsing als gevolg. Niemand raakte gewond, maar wel raakten beide voertuigen flink beschadigd. Zij zijn door een bergingsbedrijf weggesleept.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “Eén van de automobilisten is door de politie meegenomen. Het is op dit moment onbekend of deze persoon is aangehouden.”