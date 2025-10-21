Twaalf marathons, twaalf provincies, twaalf dagen: morgen rent Ruben (26) door Groningen tegen verslavingen

Foto: Instagram The 12 Project

Ruben Jussen (26) uit Sint-Michielsgestel loopt deze week twaalf marathons in twaalf dagen, telkens in een andere provinciehoofdstad. Morgen doet hij Groningen aan.

De actie begon op zaterdag in Maastricht. Inmiddels zijn ook de marathons in Arnhem en Zwolle voltooid en dinsdag loopt Jussen in Assen. Jussens marathon van woensdag in Groningen begint bij het Hoofdstation in Stad. Jussen loopt via Engelbert en Harkstede naar Hoogezand. Vervolgens gaat hij door Foxhol en Westerbroek naar Haren, om uiteindelijk weer bij het Hoofdstation uit te komen.

Jussen organiseert de actie (onder de naam The 12) om aandacht te vragen voor verslavingsproblematiek en mentale gezondheid. De 26-jarige heeft zelf een verleden met roken en ongezond gedrag. Tijdens zijn marathons deelt hij informatie over hoe verslavingen ontstaan en hoe sport kan helpen bij het behouden van een gezonde balans.

Jussen nodigt iedereen uit om spontaan mee te doen. Laten weten dat je meedoet kan via een bericht op sociale media of via de website van het project. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd, zodat hij weet hoeveel deelnemers er zijn.

De marathon in Groningen start woensdag om 10:00 uur bij het Hoofdstation. Jurren doet ongeveer vijf minuten over een kilometer, maar iedereen kan een deel van de route meelopen, bijvoorbeeld 5, 10 of 21 kilometer. Ook fietsers zijn welkom zolang zij de lopers niet hinderen. Deelnemers moeten zelf water, snacks of sportvoeding meenemen.