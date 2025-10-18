Trottoirs binnenstad nagenoeg ontoegankelijk door geparkeerde fietsen: “Nait normoal”

Foto: Erick Bakker

De overlast van geparkeerde fietsen, scooters en soms motoren lijkt in de binnenstad alleen maar toe te nemen.

Op de straten die uitkomen op de Grote Markt is het deze zaterdag druk. De trottoirs in bijvoorbeeld de Nieuwe Ebbingestraat en de Oosterstraat zijn zo goed als ontoegankelijk door de her en der geparkeerde fietsen. Aafke uit de Oosterparkwijk probeert halverwege de Ebbingestraat in haar scootmobiel de brug te bereiken: “Nait normoal dizze situatie. Ik durf hier niet de weg op en daarom rij ik via de stoep. Maar er is geen doorkomen aan. Ik snap echt niet dat de gemeente hier niks aan doet.”

De gemeente heeft speciale fietsparkeervakken aangelegd al lijkt de gemiddelde Stadjer ze niet te kunnen vinden of kent de regels in Stad niet. Uiteindelijk heeft Aafke haar rit kunnen vervolgen. Via het asfalt met begeleiding van twee omstanders.