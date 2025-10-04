Treinverkeer tussen Groningen en Eemshaven weer op gang na overwegstoring (update)

Foto: Rick van der Velde

Het treinverkeer tussen Groningen en Eemshaven ondervond zaterdagmiddag hinder door een overwegstoring. Vooral tussen Baflo en Warffum reden enige tijd geen treinen.

Volgens vervoerder Arriva duurde de storing tot ongeveer 14:15 uur. Inmiddels zijn de beperkingen voorbij en nemen de vertragingen af. De treinen rijden weer volgens de normale dienstregeling.

De overwegstoring zorgde er eerder voor dat de stoptrein 37600 (Eemshaven – Winschoten) niet kon rijden tussen Baflo en Warffum. Monteurs hebben de storing inmiddels opgelost.