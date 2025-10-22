Trein naar Leer rijdt pas weer vanaf volgende zomer, meldt Deutsche Bahn

Foto Andor Heij. Station Leer met trein

Het herstel van de rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen en Leer laat opnieuw op zich wachten. De trein gaat pas in de zomer van volgend jaar weer rijden. Dat meldt de Deutsche Bahn.

Het uitstel van de Wunderline heeft te maken met de slechte toestand van de bodem, vooral bij Ihrhove, en met hoog grondwater. Bovendien zijn er problemen met de aansluiting op het bestaande spoor tussen Leer en Papenburg. De vertraging loopt inmiddels op tot anderhalf jaar.

De oude Friesenbrücke, die in december 2015 aan gort werd gevaren, is inmiddels vervangen. Het nieuwe spoor is nodig om de treinen sneller te laten rijden. Bovendien wordt er gewerkt aan nieuwe stations in Bunde en Ihrhove. Voordat de treinen kunnen rijden zijn er allerlei testritten nodig.

Reizigers richting Bremen moeten voorlopig dus nog in Bad Nieuweschans uitstappen en de bus pakken. In Leer kunnen ze vervolgens weer de trein nemen.